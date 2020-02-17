Caroline Flack: İngiltere'nin ünlü sunucusu 40 yaşında hayatını kaybetti

Getty Images Caroline Flack

İngiltere'nin en çok izlenen programlarından Love Island'ın eski sunucusu Caroline Flack, dün Londra'daki evinde ölü bulundu.

Flack ailesinin avukatı, 40 yaşındaki sunucunun intihar ettiğini açıkladı.

Menajerlik şirketi de, Flack'in son dönemlerde erkek arkadaşı Lewis Burton'a saldırdığı yönündeki iddialar nedeniyle "büyük baskı altında olduğunu" belirtti.

Flack, Aralık ayında kavga sırasında erkek arkadaşına lamba ile saldırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Flack, daha sonra Burton ile görüşmemesi koşuluyla serbest bırakılmıştı. Avukatları ikilinin ilişkisinin sürdüğünü belirterek, Savcılık'tan uzaklaştırma kararını kaldırmasını istemişti.

Ancak Savcılık, Flack hakkındaki suçlamaları düşürmemiş ve soruşturmaya devam etmişti.

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Menajerlik şirketi savcılığı eleştirdi

Flack'in önümüzdeki günlerde davasının başlaması bekleniyordu.

Menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, Savcılık sert bir dille eleştirildi

Açıklamada, "Savcılık, Caroline'ın ne kadar kırılgan bir durumda olduğunu bile bile, olayın kurbanı olduğu iddia edilen kişinin dava açılmamasını istemesine rağmen bu işin peşini bırakmadı. Savcılık, kamunun çıkarına olmayan şov amaçlı bu davanın peşine düştüğünü sorgulamalıdır" denildi.

Flack'in erkek arkadaşı Burton da Instagram üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı.

Burton, "O kadar acı çekiyorum, seni o kadar özlüyorum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim yanımda kendini güvende hissettiğini söylemiştin ama bu kez senin yanında olmama izin verilmedi" yazdı.