UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City'yi eleyerek finale yükseldi. Son dakikalara 1-0 geride giren İspanyol ekibi 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan 95. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı ve Liverpool'un rakibi oldu. Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, önemli bir başarıya imza attı.

Teknik direktör olarak kariyerindeki 5. Şampiyonlar Ligi'ne finale yükselen Ancelotti, tarihte 5 kere Şampiyonlar Ligi finali görecek olan ilk teknik direktör oldu. İtalyan teknik adam 4'er finalli Marcelo Lippi, Alex Ferguson ve Jürgenn Klopp'u geçmeyi başardı.

62 yaşındaki teknik adam 2003, 2005 ve 2007'de Milan ve 2014'te de Real Madrid ile final oynamıştı.

BEŞ BÜYÜK LİGDE ŞAMPİYON OLAN TEK TEKNİK DİREKTÖR

Ancelotti daha önce de 5 büyük ligde şampiyon olan ilk teknik direktör olmuştu. 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, İngiltere (Chelsea), İtalya (Milan), Fransa (Paris Saint Germain) ve Almanya (Bayern Münih) liglerinde de ulusal lig şampiyonlukları kazanmıştı.

"SANTIAGO BERNABEU'NUN BÜYÜSÜ VAR"

Başarılı çalıştırıcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ancelotti'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kimse inanmıyordu. Çok az kişi başaracağımıza inanıyordu. Ama bu stadyumda ufak bir kıvılcım bile bize yetiyor. Bu stadın bir büyüsü var. Bu takıma teknik direktörlük yaptığım için çok mutluyum."

(Modric ve Benzema'nın oyundan alınması ile ilgili) "Modric'in bir problemi yoktu. Daha diri oyuncularla oynamak istedim. Bazen daha fazla enerjiye ihtiyacınız oluyor."

"Liverpool harika bir rakip. Çok güzel bir final olacak. Orada olacağımız için mutluyuz."