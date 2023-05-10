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Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'u yakaladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalırken İspanyol ekibinin İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti de tarihe geçti. Deneyimli teknik direktör 190. kez Devler Ligi'nde kulübede yer alarak Sir Alex Ferguson'un rekoruna ortak oldu

Giriş: 10.05.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'u yakaladı!
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk diliminde kontra ataklarla veya uzun toplarla hücuma çıkan Real Madrid, 36. dakikada Camavinga ve Modric ikilisiyle geliştirdiği atak sonunda Vinicius'un ayağından golü buldu. Brezilyalı forvet, ceza sahasının ortasında buluştuğu topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Real Madrid'in etkili olduğu anlarda, Camavinga'nın kendi sahasındaki top kaybı sonrasında gelişen City atağında, ceza sahası yayının hemen dışından topa çok iyi vuran De Bruyne, 67. dakikada kaleci Courtois'yı mağlup ederek takımına beraberliği getirdi. City'nin golünün ardından yan hakemle tartışmaya giren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sarı kart gördü.

İlerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

TARİHE GEÇTİ

İtalyan teknik adam, Real Madrid'in başında Manchester City'nin karşısına çıkarak kariyerinde 190. kez Devler Ligi'nde kulübede yer aldı. Rekor daha önce Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'daydı.

Ancelotti 17 Mayıs'taki finalde Manchester City karşısında takımının başındaki yerini aldığı anda sayısını 191'e çıkaracak ve rekorun tek sahibi olacak.

63 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 17 Eylül 1997 tarihinde Parma'nın başındayken Sparta Prag'a karşı çıkmıştı.

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