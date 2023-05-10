UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk diliminde kontra ataklarla veya uzun toplarla hücuma çıkan Real Madrid, 36. dakikada Camavinga ve Modric ikilisiyle geliştirdiği atak sonunda Vinicius'un ayağından golü buldu. Brezilyalı forvet, ceza sahasının ortasında buluştuğu topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Real Madrid'in etkili olduğu anlarda, Camavinga'nın kendi sahasındaki top kaybı sonrasında gelişen City atağında, ceza sahası yayının hemen dışından topa çok iyi vuran De Bruyne, 67. dakikada kaleci Courtois'yı mağlup ederek takımına beraberliği getirdi. City'nin golünün ardından yan hakemle tartışmaya giren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sarı kart gördü.

İtalyan teknik adam, Real Madrid'in başında Manchester City'nin karşısına çıkarak kariyerinde 190. kez Devler Ligi'nde kulübede yer aldı. Rekor daha önce Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'daydı.