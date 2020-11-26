Çarkıfelekgiller familyasının örnek bitkisidir. Saat çiçeği olarak da bilinir. Anayurdu Tropikal Amerika’dır. Ana yurdundan dünyaya yayılmış 400 kadar türü vardır. Passiflora Bitkisi ülkemizde de yetişmektedir. Son yıllarda özellikle Antalya bölgesinde yetiştirilmektedir. Sürüngen bir bitkidir. 5-7 parçalı koyu yeşil yaprakları yaz boyunca açan çiçekleri erguvani, pembe, mavi ya da kırmızı renktedir. Meyvesinin kabuğu sarı ya da mordur. Dış yüzeyi pürüzsüzdür. Çarkıfelek meyvesi Meyve suyu, kokteyl, tatlı, dondurma ve meyve salatalarında kullanılarak tüketilmektedir.

Çarkıfelek Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Çarkıfelek meyvesi; C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, Kalsiyum, Fosfor ve Protein açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca çarkıfelek bitkisi harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı maddeleri içerir.

B vitaminleri kompleksi, C vitamini ve minerallerce zengin olan Passiflora meyvesi içeriğindeki passiflorin adlı madde sebebiyle sakinleştirici etkiye sahiptir.

Passiflora meyvesi; stres ve uykusuzluk sendromlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır.

İdrar yolları hastalıklarına karşı faydalıdır

Ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda spazm ve kramplara karşı faydalıdır

Passiflora meyvesinden üretilen ve eczanelerde satılan şurup sakinleştirici amacıyla kullanılmaktadır

Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır.

Kemikleri güçlendirir

Çarkıfelek meyvesi üst kısmı gök içerisinde ise çekirdekleri bulunan egzotik bir bitkidir. Kökeni Güney Afrika’dır. Ancak daha gök türleri ve sarı tonları vardır. Bunlar Yeni Zelanda ve Hawai türleridir. Aşağı yukarı aynı tada sahip olsalar da gök cins daha sulu ve asitlidir.

Bu meyve yüzde 85-90 oranında nemli yerlerde muhafaza edilmelidir. Kısa sürede bozulacağından mümkün olduğunca erken tüketilmesi önerilir.

Kabuğu soyularak tüketilmelidir. Çekirdekleri de potasyum, kalsiyum, birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımında da hayli bereketlidir.

Cinsel arzuyu artırdığı için tutku meyvesi olarak da ifade edilir. Cinsel gücü artıran ilaçların yapımında bu meyveden faydalanılır.

Kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar aynı zamanda kan dolaşımına faydalıdır.

Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı passsiflora edulis olan tutku meyvesi uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır. Bu hisle bağlantılı olarak cinsel gücüde desteklemektedir. Bitkisel tedavilerle yapılan stres yönetiminde, sakinleştiricilerde, bu meyvenin özlerinden yararlanıldığı düşünüldüğünde meyvenin doğal olarak da tüketilmesi önerilmektedir.

Çarkıfelek Meyvesinin Tadı Nasıldır?

Kıvamı ve aroması oldukça benzersiz olan çarkıfelek meyvesinin mor renkli bir dış kabuğu vardır. Bu kabuğun içinde sulu, jöle benzeri ancak ferahlatıcı bir meyve özü bulunur. Çarkıfelek meyvesinin çekirdekleri çıtır çıtır yenilebilir cinstendir.

Çarkıfelek Bitkisinin İçerisinde Bulunan Maddeler Nelerdir?

Alkoloidler, kumarin, glukoz, harmalol, maltol, rafinoz, scopoletin, steroller, viteksin, apijenin, flavonoidler, reçine, harman alkoloidleri (passiflorine, aribine, loturine, yageine),saponaretin, stigmasterol, sükroz, karbonhidratlar, fruktoz, harmalin, harmin, orientin, saponarin, sitosterol, ve ambeliferon.