Caretta carettalar için 'sessizlik' uyarısı

Bu yuvalardan da iki aylık bir kuluçka süresinin ardından yavru çıkışı gerçekleşir. Yavru çıkışları da temmuz başında başlar, eylül sonuna kadar devam eder. Çevresel etkenler nedeniyle kıyılar kontrol altında tutulmalı. Caretta carettalar yuva yapmak için doğdukları kumsala geliyorlar" dedi.