"TİPİK BİR ÇİFTİZ"

28 yaşındaki rapçi, şu ifadeleri kullandı: Bir gün mutluyum, ertesi gün ağzını burnunu kırmak istiyorum. En iyi arkadaşınla konuşmamak gerçekten zor. Tipik bir çiftiz işte, erken evlenmiş iki genciz, biz buyuz. Bizimki de sizin ilişkilerinizden farklı değil. Biz de böyleyiz.