Cardi B boşanma davası açtığı eşi Offset'le son durumlarını açıkladı
Üçüncü çocuğuna hamileyken boşanma davası açtığı Offset'le en son aynı gece kulübünde eğlenirken görülen Cardi B, ilişkilerinin son durumu hakkında açıklama yaptı
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Cardi B, üçüncü çocuğuna hamileyken boşanma kararı aldığını duyurduğu eşi Offset ile son durumlarına dair açıklama yaptı.
32 yaşındaki Cardi B, Offset'in Miami'deki 33'üncü yaş günü partisinde eğlenirken görülmüş, bu da barıştıkları şeklinde yorumlanmıştı. Aynı gece kulübünde eğlenirken görülmelerine rağmen boşanmaktan vazgeçip vazgeçmedikleri bilinmeyen Cardi B, "ilişkilerinde iyi bir dönemde" olduklarını söyledi.
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Cardi B, katıldığı sosyal medya canlı yayınında "Bir haftadan fazla süredir barışçıl bir ilişkimiz var, bu yüzden bu enerjiyi seviyoruz. Birbirimize karşı sertleşmiyoruz. Çok konuşmuyoruz. Bu yüzden, gerçekten sağlıklı bir şekilde ortak ebeveynlik yaptığımız bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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Cardi B, ağustos ayında 6 yıllık evliliğin ardından eşi Offset'e boşanma davası açtığını açıklamış, hemen sonrasında da büyüyen karnını gösterdiği fotoğraflarıyla hamileliğini ilan etmişti.
6 yaşında Kulture adında bir kızı ve 3 yaşında Wave adında bir oğlu olan Cardi B, eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti.
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Cardi B, Offset ile son durumlarını açıkladığı canlı yayında ayrıca son zamanlarda "gerçekten harika olduğunu" söyledi ve bunun boşanma sonrası yaşadıkları geçmiş sorunlara göre güzel bir değişiklik olduğunu belirtti.
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"Gerçekten mutluyuz. Bu haftanın daha az drama haftası olduğunu hissediyorum" diyen şarkıcı, "Çünkü son üç aydır, drama vardı, tartışıyorduk, çılgınlık vardı. Ama bu hafta, sekiz gün boyunca drama yoktu, saçmalık yoktu. Herkesin çok sağlıklı bir şekilde ilerlediği bir noktaya geliyoruz" ifadesini kullandı.
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Ayrıca Offset ile ikisinin başka insanlarla görüşmeye başladıklarını söyleyen Cardi B, flört konusunda "Ben seni rahatsız etmiyorum, sen de beni rahatsız etme" zihniyetini benimsediklerini ima etti.
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