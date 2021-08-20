Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kripto Para

Cardano, Binance Coin'i geride bıraktı

'Alonzo' güncellemesi için geri sayım yapan Cardano bugün yüzde 18 yükseldi. 79.6 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak Binance Coin'i geride bıraktı. Bitcoin ve Ethereum'un ardından en büyük 3. kripto para oldu

20.08.2021 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Cardano, Binance Coin'i geride bıraktı
HABERTURK.COM

Cardano'nun (ADA) son günlerdeki hızlı yükselişi bugün de devam etti. Aon 24 saatte yüzde 18 değerlenerek 2.55 dolara kadar yükseldi ve tarihi zirvesini gördü.

Cardano son yükselişiyle beraber 79.6 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Böylece piyasa değeri 71.3 milyar dolar olan Binance Coin'i geride bırakarak Bitcoin ve Ethereum'un ardından en büyük 3. kripto para konumuna yükseldi.

Bugün itibarıyla Bitcoin 881.3 milyar dolar, Ethereum ise 375.3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 120

Cardano son bir haftada yüzde 26 değer kazanırken aylık yükselişi yüzde 120'yi buldu.

Bu yükselişte 12 Eylül'de gerçekleşecek 'Alonzo' güncellemesine yönelik olumlu beklentiler etkili oldu. Güncellemeyle ADA ağı akıllı kontrat çözümlerini desteklemeye başlayacak.

Bunun yanında Ethereum ağında üretilen ERC20 tokenlarının da Cardano ağına geçişinin mümkün hale gelmesi bekleniyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Aleyna Tilki'nin yorumu sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin yorumu sosyal medyayı salladı
Zorunlu PCR testi kararı sonrası tepki çeken sözler
Zorunlu PCR testi kararı sonrası tepki çeken sözler
'Benim ne eksiğim var' deyip gelinlik giydi
'Benim ne eksiğim var' deyip gelinlik giydi
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler
Takside gasp dehşetinde istenen ceza belli oldu
Takside gasp dehşetinde istenen ceza belli oldu
Haiti’deki depremde oksijen fabrikası zarar gördü
Haiti’deki depremde oksijen fabrikası zarar gördü
Tedavisi 4 ay sürdü... Doğaya bırakıldı
Tedavisi 4 ay sürdü... Doğaya bırakıldı
20 Ağustos Cuma namazı saati
20 Ağustos Cuma namazı saati

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.