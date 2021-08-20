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Cardano'nun (ADA) son günlerdeki hızlı yükselişi bugün de devam etti. Aon 24 saatte yüzde 18 değerlenerek 2.55 dolara kadar yükseldi ve tarihi zirvesini gördü.

Cardano son yükselişiyle beraber 79.6 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Böylece piyasa değeri 71.3 milyar dolar olan Binance Coin'i geride bırakarak Bitcoin ve Ethereum'un ardından en büyük 3. kripto para konumuna yükseldi.

Bugün itibarıyla Bitcoin 881.3 milyar dolar, Ethereum ise 375.3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 120

Cardano son bir haftada yüzde 26 değer kazanırken aylık yükselişi yüzde 120'yi buldu.

Bu yükselişte 12 Eylül'de gerçekleşecek 'Alonzo' güncellemesine yönelik olumlu beklentiler etkili oldu. Güncellemeyle ADA ağı akıllı kontrat çözümlerini desteklemeye başlayacak.

Bunun yanında Ethereum ağında üretilen ERC20 tokenlarının da Cardano ağına geçişinin mümkün hale gelmesi bekleniyor.