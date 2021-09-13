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Cardano (ADA) ağında bir süredir merakla beklenen Alonzo hard forku tamamlandı. Cardano, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda güncellemenin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Güncellemeyle beraber Cardano ağı Plutus destekkli akıllı kontratları detseklemeye başladı. Cardano'nun konuyla ilgili yayımladığı blog yazısında güncellemeyle bunun yanında merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) için yeni kullanım alanları açılacağı belirtildi. Plutus akıllı kontratlarını uygulamaya koyarak yeni bir merkeziyetsiz uygulama platformunun omurgasının oluşturulduğu ifade edildi.

Güncellemeye ABD'li ünlü matematikçi Alonzo Church'ün anısına Alonzo ismi verildi.

Söz konusu güncellemeye yönelik olumlu beklentiler sebebiyle ADA hızlı bir yükselişe geçmişti. 3 haftada yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan ADA 2 Eylül'de ilk kez 3 doları şarak tarihi zirvesini gördü.

YÜZDE 10 DÜŞÜŞ

Bu süreçte de piyasa değeri bakımından Binance Coin'i geçerek 3. büyük kripto para konumuna yükseldi. Alonzo güncellemesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla beraber ise ADA'da bugün sert bir düşüş yaşandı. ADA son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederek 2.36 dolara geriledi. Bugün itibarıyla toplam piyasa değeri 75.4 milyar dolar oldu ve 3. sıradaki yerini düşüşe rağmen korudu.

ADA'daki düşüş Bitcoin'deki yüzde 3.4, Ethereum'daki yüzde 6'lık değer kaybını geride bıraktı.

ADA 2021 yılında şu ana kadar yüzde 1.246 değer kazandı. Dolayısıyla geliştiricilerinin 'dönüm noktası' olarak nitelediği bir güncellemenin ardından beklentinin karşılanmasıyla kâr satışları geldi. Bu düşüşün ne kadar kalıcı olacağını önümüzdeki günler gösterecek.