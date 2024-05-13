Cansu Tosun: Kardeşimi gezdiriyorum

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cansu Tosun, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tosun, çantasında ve elindeki köpekleriyle gazetecilere selam verdi.

Hızlı hızlı yürüyen Cansu Tosun; "Berlin'den kardeşim geldi onu gezdiriyorum. Çekimlerimiz devam ediyor. Yoğun geçiyor. Haftaya son haftamız artık rahatlayacağız ama sonrasında yeniden bir projeye başlıyorum. Tabii tatil olacak ama hepsini bir arada yapacağım" şeklinde konuştu.