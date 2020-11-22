"ERKEK OLACAK"

37 yaşındaki Köstendil, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili şunları söylemişti:

Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun. Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler.