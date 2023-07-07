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        Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'i film ayırdı

        Cansu Tosun, Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in ise Ankara'da film çekimleri gerçekleştirmesi sebebiyle eşinin yanında olamadığı öğrenildi

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 08:16
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2018'de kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evlenen ve 2020'de oğlu Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Cansu Tosun, sezonu açtı. Tosun, reklam çekimi için gittiği Bodrum'da objektiflere yansıdı.

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          Yalıkavak'ta görüntülenen Cansu Tosun, projenin tamamlanmasının ardından sıcaktan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

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          Ünlü oyuncu, sudan çıktıktan sonra gün boyu güneşlendi ve şezlongta kitap okuyarak vakit geçirdi.

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          EŞLERİ FİLM AYIRDI

          Ayrıca oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in, Ankara'da film çekimleri gerçekleştirmesi sebebiyle eşinin yanında olamadığı öğrenildi.

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          "BEN KUSURLARIMLA VARIM"

          Öte yandan çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu kolunda yanık izi kalan oyuncu, daha önce konuyla ilgili, "Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum" diye konuşmuştu.

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          "GİZLEMEM GEREKEN BİR ŞEYMİŞ GİBİ..."

          İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden utanmadığını belirten Cansu Tosun, "Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi ya da güç katıyormuş gibi hissettim ama insanlar yara izim için genelde, 'Şurada iyi bir doktor var, denesene' diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi... Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki!" ifadelerini kullanmıştı.

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          "GÜZELLİK KAVRAMI TEK TİP OLMAYA BAŞLADI"

          Cansu Tosun, "Bununla ilgili bir farkındalık projesi oluşturduk. Günümüzde güzellik kavramı böyle tek tip olmaya başladı. İnsanların aslında kendilerini kusurları ile sevmelerini, oldukları gibi güzel olduklarını vurgulamak istedim. İnşallah izleyenler de umarım sevmişlerdir bu açıklamalarımı. Kendilerine barışık haline doğru gitmişlerdir" demişti.

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