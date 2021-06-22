Cansu Taşkın (29),geçtiğimiz gün Florya'da görüntlendi. Alışveriş turu sonrası muhabirlere poz veren manken, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Taşkın, "Merhaba arkadaşlar tatilden döndüm. Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız." dedi.