Söz müziği Cansu Kurtçu'ya, düzenlemesi Fettah Can ve Alper Atakan'a ait olan 'Ala' şarkısının klip çekimi de gerçekleşti.

Metin Arolat yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen video klibin fotoğraflarını ise Sefa Gulsoy çekti.

Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca tarafından şarkının tanıtım teaserı yayınlandıktan sonra sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medyalarında paylaşarak arkadaşlarına destek oldular.