Cansel Elçin’den Zeynep Tuğçe Bayat’a set ziyareti: Sette sürpriz
Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas ile eşi Cansel Elçin'i setinde sürpriz bir şekilde ziyaret etti ve bu anı; "Sette sürpriz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı
Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, 23 Ağustos 2020'de nikâh masasına oturmuşlardı. Mutlu evliliklerini taçlandıran çift, 31 Ocak 2025'te ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftten yeni bir fotoğraf daha geldi. Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ı oğulları Atlas ile birlikte setinde ziyaret etti.
Zeynep Tuğçe Bayat, oğlunun yüzünü göstermediği kareleri; "Sette sürpriz" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram