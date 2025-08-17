Cansel Elçin: Yapay zekaya gerek yok

Oyuncu Cansel Elçin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Son dönemlerde adeta hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zekâ, özellikle sosyal medya platformlarında gerçeğe oldukça yakın görseller ve videolar üretmesiyle sıkça gündeme geliyor. Bu durum, gerçeklik ve yapaylık arasındaki sınırları bulanıklaştırırken, ünlü oyuncu bu duruma bir göndermede bulundu.

Cansel Elçin, denizde yüzdükten sonra duş aldığı anları paylaştı. Duş kabininin önünde devasa bir kaplumbağa ile fotoğraf çekilen oyuncu, paylaşımına, "Kaplumbağa gerçektir. Yapay zekâya ihtiyacımız yok" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram