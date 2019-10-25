Elçin, "Önümüzdeki sezonda çok ilginç bir oyun ve rol ile izleyici karşısına çıkacağım. Parasız kalan ve oğluna bir şeyler yapmak isteyen ama yapamayan bir babayı canlandıracağım. Bu baba parasız kalınca, barlarda striptizci olarak çalışmaya başlayan bir adam olacak" ifadelerini kullanmıştı.