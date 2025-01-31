Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, Atlas adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı
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Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında Gönülçelen dizisinde oynarken tanışmıştı. 2017’de aşk yaşamaya başlayan çift, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Oyuncu çift, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerinin müjdesini takipçileriyle paylaşmıştı.
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Bir süredir ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, geçtiğimiz saatlerde doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açmıştı.
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Cansel Elçin, son yaptığı paylaşımla oğulları Atlas’ı kucaklarına aldıklarını duyurdu.
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Elçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Hoş geldin Atlas"
Fotoğraflar: Instagram