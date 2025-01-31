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        Haberler Magazin Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı - Magazin haberleri

        Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı

        Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, Atlas adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 18:54 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:08
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          Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında Gönülçelen dizisinde oynarken tanışmıştı. 2017’de aşk yaşamaya başlayan çift, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

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          Oyuncu çift, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerinin müjdesini takipçileriyle paylaşmıştı.

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          Bir süredir ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, geçtiğimiz saatlerde doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açmıştı.

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          Cansel Elçin, son yaptığı paylaşımla oğulları Atlas’ı kucaklarına aldıklarını duyurdu.

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          Elçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Hoş geldin Atlas"

          Fotoğraflar: Instagram

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