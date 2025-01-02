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        Haberler Magazin Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerinin ismini açıkladı

        Zeynep Tuğçe Bayat bebeğinin ismini açıkladı

        2020'de meslektaşı Cansel Elçin ile evlenen ve hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine vereceği duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:46
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          Geçtiğimiz aylarda Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinden müjdeli haber gelmişti.

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          Oyuncu çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

          Heyecanları günden güne büyüyen Zeynep Tuğçe Bayat, bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

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          1 Ocak 2025'te paylaşım yapan oyuncu, yılbaşı karelerini paylaşarak; "Haydi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary’i ve Victor’u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle" diyerek, bebeğine koyacağı ismi açıkladı.

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