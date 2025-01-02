Zeynep Tuğçe Bayat bebeğinin ismini açıkladı
2020'de meslektaşı Cansel Elçin ile evlenen ve hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine vereceği duyurdu
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Geçtiğimiz aylarda Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinden müjdeli haber gelmişti.
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Oyuncu çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
Heyecanları günden güne büyüyen Zeynep Tuğçe Bayat, bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor.
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1 Ocak 2025'te paylaşım yapan oyuncu, yılbaşı karelerini paylaşarak; "Haydi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary’i ve Victor’u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle" diyerek, bebeğine koyacağı ismi açıkladı.
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