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        Canlı yayında görev değişimi

        SHOW TV'de yayınlanan 'Cumartesi Sürprizi', 'Pazar Sürprizi' ve izleyicilerle Bloomberg HT aracılığıyla buluşan 'HT KULÜP'ün yeni sunucusu Hande Deniz Uluğ, görevini canlı yayında devraldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:56
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        SHOW TV ekranlarının hafta sonu yayınlanan magazin programları; 'Cumartesi Sürprizi', 'Pazar Sürprizi' ve Bloomberg HT'de 12 yıldır aralıksız devam eden 'HT KULÜP' programlarının sunucusu Sezgi Sena Akay, sunuculuk görevini, canlı yayında Hande Deniz Uluğ'a devretti.

        Hande Deniz Uluğ - Sezgi Sena Akay

        2.5 yıldır SHOW TV ekranlarının vazgeçilmezi başarılı magazin programlarını sunan Sezgi Sena Akay, 15 Aralık 2012'de 25. Best Model of Turkey yarışmasında 'Best Model of Turkey 2012' ünvanını kazanmıştı.

        Pazar günü son kez yayına çıkan Sezgi Sena Akay, bayrağı yine kendisi gibi tescilli güzellerden olan Hande Deniz Uluğ'a devretti. Stüdyo'da; hem duygusal anların hem de yeni heyecanın kameralara yansıdığı o anlarda Akay, SHOW TV ailesine teşekkür ederken, görevi devralan Hande Deniz Uluğ; heyecanının yanı sıra SHOW TV ve Bloomberg HT ekranlarında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        2022 Miss Turkey finalisti Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyunda, 23 yaşında olup Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Fakültesi'nden mezun oldu.

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        #Hande Uluğ
        #sezgi sena akay
        #show tv
        #Bloomberg HT

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