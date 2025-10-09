Canlı yayında büyük yüzleşme! Gelin Müge tek tek cevapladı

Canlı yayına bir kez daha katılan gelin Müge, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Ümit Canpolat’ın ölüm günüyle ilgili konuşan Müge, “Banyoya girdim, kısa bir süre sonra silah sesi geldi. Evde kimse yoktu. Ümit kendi hayatına son verdi, bunu ailesi de biliyor ama bana iftira atıyorlar” dedi.

Canpolat ailesi ise Müge’nin sözlerine inanmadıklarını açıkladı.

AMCANIN TEKLİFİ STÜDYODA SES GETİRDİ

DİDEM ARSLAN YILMAZ CANLI YAYINA BAĞLADI

Müge’nin amcası Ferhat Bey, canlı yayına bağlanarak dikkat çeken bir öneri sundu: “Devletten bir ekip kurulsun, bu dava yeniden incelensin. O ev de TSK’ya bağışlansın” dedi.

Canpolat ailesi bu teklife temkinli yaklaşırken, “Kimin evini bağışlıyorsunuz? O ev Ümit’in bile değil, bizim” sözleriyle tepki gösterdi.