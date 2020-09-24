17 yaşındaki Rabia Halıcı ve bir yaşındaki oğlu 21 Eylül’de Adapazarı’nda kayıplara karışmıştı. Doğuş Halıcı Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına başvurarak eşinin ve oğlunun bulunmasını istedi. Rabia Halıcı’nın 3 yıllık eşi Doğuş Halıcı, canlı yayında eşinin bir adamla kaçmış olabileceğini söyleyerek, "Her zaman onların mutluluğu için uğraştım." açıklaması yaptı. Eşine seslenen Doğuş Halıcı "Rabia çık gel, çocuğumuzu birlikte büyütelim!" dedi.
RABİA HALICI VE BEBEĞİ BULUNDU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
“EŞİM BENİ DİLENDİRDİĞİ İÇİN KAÇTIM!"
Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME ekibi izleyicilerden gelen bilgilerle 17 yaşındaki eşi Rabia Halıcı ve bir yaşındaki oğlunu buldu. Canlı yayına katılan Rabia, eşinden şiddet gördüğünü ve kendisini zorla dilendirdiğini anlattı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını da söyleyen Rabia, Sakarya’da esnaflık yapan biriyle kaçtığını söyledi. Duydukları karşısında şok geçirip gözyaşlarına boğulan Doğuş Halıcı, “Neden bize bunu yaptın?” diyerek sitem etti.
CANLI YAYINDA YÜZLEŞME!
Rabia Halıcı, kaçtığı kişiyle birlikte Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına gelip canlı yayında eşi Doğuş Halıcı’yla yüzleşti. Eşine dönmek istemediğini canlı yayında açıklayan Rabia Halıcı, boşanmak istediğini söyledi. 17 yaşındaki anne, bebeğini ise boşanma davası açılana kadar babasına bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu sözler üzerine Küçükçekmece Sosyal Hizmet Müdürlüğü ekipleri Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME stüdyolarına geldi. Görevliler anne Rabia Halıcı’nın 1,5 yaşındaki çocuklarını babası Doğuş’a teslim etmesine tanıklık ederek resmiyet kazandırdı. Baba ve oğul Adapazarı’na dönerken, anne Rabia ise annesinin yanına İstanbul'a yerleşme kararı aldı.
CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!