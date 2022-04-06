Haftanın üçüncü iş gününde 6 Nisan Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

6 NİSAN ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Gün içerisinde %0,25 artış yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 829,49

SATIŞ: 854,97

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