UEFA ülke puanı sıralaması 12 Aralık Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
Ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir önemli maçlara çıktı. Bu nedenle UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 12 Aralık 2024 Perşembe canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
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Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk etti, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıktı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk etti. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
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TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 40.100 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 41.850 puanla 9. sırada bulunuyor.
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UEFA ÜLKE SIRALAMASI
1- İngiltere 98,249
2- İtalya 86,106
3- İspanya 81,168
4- Almanya 78,035
5- Fransa 64,665
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6- Hollanda 59,566
7- Portekiz 56,691
8- Belçika 50,200
9- Çekya 41,850
10- Türkiye 40,100
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11- Avusturya 33,675
12- Norveç 33,250
13- Yunanistan 32,500
14- İskoçya 32,100
15- İsviçre 31,775
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TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTAKİ MAÇ PROGRAMI
11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
12 Aralık 2024 Perşembe
20:45: Malmö - Galatasaray
12 Aralık 2024 Perşembe
23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş
12 Aralık 2024 Perşembe
20.45 Başakşehir - Heidenheim maçı
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