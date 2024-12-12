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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 12 Aralık 2024 Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 12 Aralık Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        Ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir önemli maçlara çıktı. Bu nedenle UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 12 Aralık 2024 Perşembe canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 23:54 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:54
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        • 1

          Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk etti, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıktı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk etti. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 40.100 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 41.850 puanla 9. sırada bulunuyor.

        • 3

          UEFA ÜLKE SIRALAMASI

          1- İngiltere 98,249

          2- İtalya 86,106

          3- İspanya 81,168

          4- Almanya 78,035

          5- Fransa 64,665

        • 4

          6- Hollanda 59,566

          7- Portekiz 56,691

          8- Belçika 50,200

          9- Çekya 41,850

          10- Türkiye 40,100

        • 5

          11- Avusturya 33,675

          12- Norveç 33,250

          13- Yunanistan 32,500

          14- İskoçya 32,100

          15- İsviçre 31,775

        • 6

          TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTAKİ MAÇ PROGRAMI

          11 Aralık Çarşamba

          18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

          12 Aralık 2024 Perşembe

          20:45: Malmö - Galatasaray

          12 Aralık 2024 Perşembe

          23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş

          12 Aralık 2024 Perşembe

          20.45 Başakşehir - Heidenheim maçı

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