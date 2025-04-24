Trabzonspor-Göztepe maçı canlı izle! Trabzonspor-Göztepe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Final bileti için kozların paylaşılacağı mücadele, Papara Park'ta oynanacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler canlı Trabzonspor-Göztepe maçı izle ekranı için araştırmalara başladı. Peki, Trabzonspor-Göztepe maçı canlı yayın izlenir, saat kaçta? İşte ATV canlı yayın ekranı ve frekans bilgisi...
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Trabzonspor-Göztepe maçı ATV canlı yayın izle ekranı ile naklen ve şifresiz takip edilecek. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir, saat kaçta? İşte ATV canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri!
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TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Göztepe maçı, 24 Nisan Perşembe bugün saat 20:30'da başlayacak.
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TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Göztepe maçı, ATV ekranlarından yayınlanacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
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TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN İZLE
Trabzonspor-Göztepe maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.atv.com.tr/canli-yayin
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ATV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)