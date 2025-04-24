Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor CANLI TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI İZLE! Trabzonspor-Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir, saat kaçta? ATV canlı yayın ekranı ve frekans bilgisi

        Trabzonspor-Göztepe maçı canlı izle! Trabzonspor-Göztepe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Final bileti için kozların paylaşılacağı mücadele, Papara Park'ta oynanacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler canlı Trabzonspor-Göztepe maçı izle ekranı için araştırmalara başladı. Peki, Trabzonspor-Göztepe maçı canlı yayın izlenir, saat kaçta? İşte ATV canlı yayın ekranı ve frekans bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Trabzonspor-Göztepe maçı ATV canlı yayın izle ekranı ile naklen ve şifresiz takip edilecek. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir, saat kaçta? İşte ATV canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri!

        • 2

          TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Trabzonspor-Göztepe maçı, 24 Nisan Perşembe bugün saat 20:30'da başlayacak.

        • 3

          TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Trabzonspor-Göztepe maçı, ATV ekranlarından yayınlanacak.

          Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        • 4

          TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN İZLE

          Trabzonspor-Göztepe maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.atv.com.tr/canli-yayin

        • 5

          ATV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

          Frekans : 12053 Mhz

          Symbol Rate : 27500

          FEC : 5/6

          Pol : Yatay (Horizontal)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Habertürk Anasayfa