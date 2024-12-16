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        Haberler Bilgi Spor CANLI | Süper Lig puan durumu 16 Aralık 2024: Süper Lig fikstürü ve maç sonuçları

        Süper Lig puan durumu 16 .hafta: Süper Lig maç sonuçları ve 17.hafta lig fikstürü

        Süper Lig heyecanı 16. hafta maçları ile devam etti. Ligin 16. haftası zirve yarışını doğrudan etkileyen bir maça sahne oldu. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan maçta Galatasaray Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig 16 .hafta puan durumu, maç sonuçları ve 17.hafta lig fikstürü...

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        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:33
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        • 1

          Süper Lig'in 16. haftası Galatasaray Trabzonspor maçı ile sona erdi. 16 Aralık Pazartesi günü oynanan maçta Adana Demirspor Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Galatasaray Trabzonspor'u 4-3 ile geçti. Oynanan maçların ardından Süper Lig güncel puan durumunu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

        • 2

          16. HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ SONUÇLARI

          Kasımpaşa A.Ş. 2-0 İkas Eyüpspor

          Sipay Bodrum Fk 2-0 Net Global Sivasspor

          Çaykur Rizespor A.Ş. 1-1 Tümosan Konyaspor

          Corendon Alanyaspor 3-0 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

          Atakaş Hatayspor 1-1 Göztepe A.Ş.

          Onvo Antalyaspor 2-0 Bellona Kayserispor

          Fenerbahçe A.Ş. 3-1 Rams Başakşehir Futbol Kulübü

        • 3

          Adana Demirspor A.Ş. 2-1 Beşiktaş A.Ş.

          Galatasaray A.Ş. 4-3 Trabzonspor A.Ş.

        • 4

          SÜPER LİG PUAN DURUMU

        • 5

          SÜPER LİG’DE 17. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?

          20 Aralık Cuma:

          20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

          21 Aralık Cumartesi:

          16.00 Net Global Sivasspor-Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

          19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

        • 6

          22 Aralık Pazar:

          13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor (Kalyon)

          16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

          16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

          19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

          23 Aralık Pazartesi:

          20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

          20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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