Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi ve dolar eleştirisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Sözlerine, hayatını kaybeden Hasan Fehmi Güneş'i anarak başlayan Kılıçdaroğlu, "Hasan Fehmi Güneş, Türk siyaset dünyasının önemli aktörlerinden birisiydi. En zor dönemde İçişleri Bakanlığı yaptı. Devletin saygınlığını temel ilke edindi" dedi.

"6 milyon 300 bin genç sandığa gidip oy kullanacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Kendi geleceğiniz için oy kullanın" dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan CHP lideri, "Eğitime gerekli önemi, desteği verdik mi? Öğretmenin sorunlarını çözemediyseniz, ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Gelecek kuşakları yetiştirecek olan o öğretmenlerdir. Sizi bu toplumun en saygın kişisi yapma konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. İtibarlı bir meslek haline getireceğiz öğretmenliği. 3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen vs... ayrımcılığı tamamen bitireceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Okullardaki öğretmen açığını bitireceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız" dedi.

"CUMARTESİ ANNELERİ DE DİYARBAKIR ANNELERİ DE HAKLI"

Kılıçdaroğlu, "Anneler için evlatların ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Cumartesi Anneleri 26 yıldır haklarını arıyorlar. Evlatlarını arıyorlar. Sessizce Galatasaray Meydanı'nda sessizce oturarak haklarını istediler. 700'üncü haftada bunları dövüp gönderdiler. 3'üncü duruşması olacak. Cumartesi Anneler haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı. Hiçbir anne, çocuklarının terör örgütüne katılmasını istemez. Anne, annedir. Ayrımcılıktan değil, kucaklamadan söz ediyorum. O konuda da elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

"Mutfaklarda yangın var" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "Açlık, yoksulluk sınırı altında aylık alanlar nasıl geçinecekler? İktidar halcileri suçluyor. Hal esnafıyla konuştum. Dediler ki, 'Tarımsal üretimde girdiler çok pahalı. Gübre, ilaç, tohum, sera malzemeleri pahalı. Çiftçilere destek verilmiyor, var olan destekleri de toprak sahiplerine veriyorlar. Kasanın fiyatı, domatesten daha pahalı. Bu çiftçi, üretici ne yapacak? Biz komisyoncuyuz alacağımız ücret yüzde 8. Bizim fiyatları artırma gibi bir şey yapamayız. 55 milyon ton tarımsal ürün üretiliyor, 29 milyon tonu kayıt dışı. Biz suçlanmak istemiyoruz. Nakliye masraflarından iktidarın haberi yok. Yol, mazot, yağ parası maliyeti etkiliyor. Üretimin paraya çevrilmesinde en garanti yer hallerdir. Bizim en büyük derdimiz bilgi kirliliği. Her türlü denetime açığız, biz kayıt dışı ticareti de engelleyelim dedik. Üretim planlaması yapılması gerekir. Hali kazanan seçimi kazanır' dediler. Birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marketlerde saat başı etiket değiştiren elemanlar işe başladı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, satarken zarar ediyor. Yarım saat sonra fiyat değişecek, alığı malın yerine yenisini koyamayacak. Gıda sektörünün bütün bileşenleriyle buluştum. Diyor ki, 'Üretici elindeki malı satmaktan tedirgin. Sattığı an aynı malı alamayacağım diyor. Fiyat artışından ben sorumlu değilim. Hükümetin birinci önceliği üreticiyi korumak olmalı. Üreticiyi koruyamazlarsa açlık kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim sattığımız ürünlerin yüzde 77'si tarım ürünü. Denetlemeyle, baskıyla fiyatlar düşmez. Mal karaborsaya düşer. Eğer tedarik zincirinde kopuş olursa fiyatları kontrol edemezsin' dediler.

Bu çiftçi ne yapacak? Halciyi, marketleri suçluyorsunuz. Dolar arttıkça fiyatlar fırlıyor. Baskıyla mı, terörle mi, hal esnafını terörist ilan ederek mi düşüreceksin? Türk Lirası'nı eriten kim? Sorumluluktan kaçıp, sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar. 'Siz üretimi mi, ithalatı mı finanse edeceksiniz' diye soruyorlar. Yanlış bilgi üzerine doğru planlama yapılamaz. 32 milyon dekar ekilmiyor, çünkü çiftçi zarar ediyor.

ASGARİ ÜCRET VE DOLAR

Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete dikkat çekerek "Karnabaharda artış yüzde 124, patateste yüzde 70, yüzde 60-70-80 artış var. Asgari ücret asla bu kadar artmadı. 14 milyon asgari ücretli var. 14 milyon asgari ücretlinin dışında, aylık geliri asgari ücretin 3'te biri kadar 7,5 milyon kişi var. Bu vatandaş nasıl geçinecek?" dedi. Kılıçdaroğlu, asgari ücret görüşmeleri hakkında, "Yunanistan'da asgari ücret Türkiye'nin yaklaşık 3 katı. Kim perişan oldu?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyeler kooperatiflerle işbirliği yapıyorlar, büyükşehir marketlerinde bu ürünler satılıyor. Marketlere de bir çağrım oldu; 10 temel ürünlere zam yapmayın, zarar ediyorsunuz ama bu zararınızı tazmin edeceğiz. İktidara geldiğimizde o zararı biz telafi edeceğiz dedik" dedi.

"Bizim derimiz ne bunların derdi ne" diye konuşan Kılıçdaroğlu pazar ziyaretini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Emin olun, ağzımızdan bir laf çıkmadan 'Ne olursunuz bizi kurtarın. Size hiç oy vermedim, yemin ederim oyum size' diyor. Pazara gidişim bile troller tarafından eleştirildi. Giderim arkadaş, gerekirse tezgahın başına otururum. Ekonominin perişan halini biliyorlar.

Birisi konuşmuş 'siz bizi dolarla, ekonomiyle terbiye edemezsiniz' diyor. Erdoğan, 'Bu Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkacağız' diyor. Bir AK Partili milletvekili 17/25 Aralık'ta 50-60 milyar doları çaldılar' diyor. En iyi siz bilirsiniz, ben bilmiyordum. 50-60 milyar doları hiç etmişler. 'Oğlum paraları sıfırladın mı' diyen kimdi? 'Bizi terbiye edemez' diyordu, seni dolarla terbiye ettiler. Mezara mı götüreceksin o doları? Dolarla kimleri terbiye ettiler? Ayda 10 bin doları cebine indirirken dolar baronları tarafından terbiye ediliyor. Yabancılardan yüksek faizle dolarla borçlanıyorsun. Parayı veren emri de verir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını dolarla satan ne denir? Dolarla vatandaşlık satıyorsun, sen buna evet demişsin. Türk Lirası milli paramızken dolarla, euroyla ihale yaptılar. Demek ki seni terbiye ettiler. Sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Öyle bir terbiye ettiler ki bunlar Türk Lirası'nı unuttular. Dolar yüzünden tank-palet fabrikasını peşkeş çektiler. Bankalardaki mevduatın yüzde 58 dolar. Öyle bir terbiye ettiler ki bunları, bir tarafta baronlar diğer tarafta tefeciler oturuyor. Kazananlar hep aynı. Kaybedenler 83 milyon. Adam terbiye edilmiş farkında değil.

Erdoğan diyor ki 'Bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız.' Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? 1 dolar 1 liraydı, ne oldu 12 lira oldu? Milli kurtuluş savaşı veriyormuş, millete gaz vermeyi bırak, otur görevini yap. Ders verdim, dersini çalış. Dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Bu milletin hakkını soracağım.

Şimdi efelik yapıyor, sanıyor ki biz yutacağız. Bu millet yutmaz. Bu millet senin ne mal olduğunu öğrendi, sen Türkiye Cumhuriyetinin temel milli güvenlik sorunusun."