CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'adalet' soruları

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Adalet, hak, hukuk dedik. Bunu sağlayacak olanlar bizim vicdanımızdır, toplumun vicdanıdır. Adalet demek, haksızlığa karşı isyan etmek demektir, toplumsal bir tepki göstermek demektir. 'İnançlıyız' diyorlar, inançlıysanız 'Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır' demiyorsunuz.

Adalet soylu bir kavramdır. Adalet varsa, can ve mal güvenliği var demektir. İnsanlar düşüncelerini özgürce açıklar, kimse düşüncesinden ötürü hapse atılmaz, üniversiteden atılmaz. Devleti yönetenlerin adalet konusunda sorumluluğu vardır.

ERGENE'DEKİ KİRLİLİK

2002'de Ergene Nehri'ndeki kirlilik için araştırma komisyonu kuruldu, oybirliğiyle. 2003'te rapor bitti, TBMM Genel Kurulu'nda rapor okundu ve gereği yapılsın denildi. 2021 yılındayız, 2003'te bu kadar kirli değildi. 53 belediyenin alanını kapsıyor. Fotoğraflar acı. 'Caydırıcı cezalar getirilmeli' diye öneride bulunuyoruz. Gelmedi. Öneri geliyor, DSİ'ye bağlı Trakya Su Kanalizasyon ve Katı Atık Genel Müdürlüğü kurulsun deniliyor 2003'te. Neden kurulmadı? Bu suyu kurtarmak için neden bu genel müdürlüğü kurmadınız? Bu suda yüzen balıkların, bu sudan içen kuşların, çayır çimenin hakkı var.

MARMARA'DAKİ KİRLİLİK

Önce toplu balık ölümleri oldu Marmara'da. Ardından deniz kırmızıya dönüştü. Arkasından Marmara yeşile döndü. Arkasında Marmara'yı denizanası bastı. Marmara Denizi'nde 124 tür balık vardı. Çoğu bitti, kalmadı. Marmara Denizi'ni bir çökertme havuzu gibi kullandılar, bütün kimyasal atıklar, kirlilikler atıldı. Deşarjın ivediyle durdurulması lazım.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI'NA SALDIRI

Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Çocuklarımız güzel bir doğada yaşaması hakkı var. Doğa haklarını korumak adaleti korumaktır. Kentlere ihanet edildi, İstanbul'a ihanet edildi. Yeşillikler yok edildi. Beton ormanına döndü. Dün, Didim Belediye Başkanımıza 5 kişi saldırıyor. Niçin; Didim'de yapılan iki kule var. Bizim belediye başkanımız Didim'e ihanet edilmesini istemiyor. 'Yıkacağım' diyor. Önce Sabah gazetesi önce iftira attı. Sen gazetecisin, 'Didim Belediye Başkanı tutuklandı' diye manşet attı. Ama hiçbir şey yok. Bu belediye başkanımız direndi, 'yıkacağım' dedi. Yıkım ihalesine kimse girmedi, sonunda bir cesur insan geldi. Dün akşam saldırıya uğradı. Sizin feriştahınız gelse bizi durduramaz. Birilerinden para alıp saldırıyorsunuz. Onlar kendi vicdan ve beyinlerini paraya tercih etmiş insanlardır. Onlarda adalet duygusu da yoktur. Ruhsatı olmayan binaların katlarını yıkacağız.

Yer altı dünyasına teslim olmak ayrı, yasanın yanında vatandaş için mücadele etmek ayrıdır. 19 yıldır iktidardalar. 19 yıldır önlerine hiçbir engel çıkmadı. Parlamentoda çoğunluktalar. Adaleti, liyakati bitirdiler mi, bitirdiler.

4-5 MAAŞ ALANLAR...

Milyonlar işsizken, asgari ücretle çalışırken, Saray beslemeleri 4-5 yerden maaş alıyorlarsa; AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Bu adalet midir, ahlak mıdır, hak mıdır, hukuk mudur? Kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin.

Milli iradeye ihanet ettiler. Seçimle gelenler Türkiye'yi temsil ederler. Cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman, TBMM Başkanı temsil ederdi. Şimdi atamayla gelen birisi temsil ediyor. Bu milli iradeye ihanettir. Ne oldu da milli iradeye ihanet eder noktaya gelindi? TBMM Başkanı Türkiye'yi temsil etmekten alıkonuldu?

Kibirli davranmayı devlet politikası haline getirdiler. TBMM'nin kabul ettiği kanunları hiç uygulamadılar, Anayasa'yı da uygulamadılar. Referandumda milletin kabul ettiği Anayasa'yı uygulamıyor.

Devlette liyakatı bozduğunuzda, yapacağınız yolsuzluklara zemin hazırlarsınız. Nerede bu adalet? Nasıl ulaşacağız bu adalete? Adaletsizliğin, yolsuzluğun daniskasını yazıyorlar.

Liyakatı yok ettiler. Bir kişi düşünün karısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Kendisi arkeolog Merkez Bankası üyeliğine seçiliyor. Ne işi var, kazı mı yapacak Merkez Bankası'nda? 128 milyar doları mı arayacak? Kim seni atıyor oraya? İşi ehline vermiyorsunuz.

Rüşvet alan bir kişi Türkiye'yi temsil edecek bir makama atanır? Sen buna hak, hukuk, adalet diyor musun? Rüşvetçinin büyükelçi tayin edildiği bir ülke gösterin. Tek örneği var Türkiye Cumhuriyeti. Hırsız bayrağımızı temsil ediyor. Böyle bir mantık, devlet, adalet olur mu?

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

128 milyar dolar sorulur mu diyor. Nereye gitti bu ara? Kaça satıldı onu da bilmiyoruz. Araştıralım, reddediyorlar. Bu mudur adalet? MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; bu mudur adalet? Sizin hakkınızın gereği neyse onu yapmak bizim görevimiz. Milletin vekili soru soramıyor. Böyle bir adalet, düzen görüldü mü? Yok böyle bir şey. 128 milyar dolar acaba nereye gitmiş diye Merkez Bankası Başkanı araştırayım dedi, görevden aldılar.

Şehitler, gaziler bizim. Şehit ve gaziler için yardım kampanyaları açıldı. Şehitlere ve gazilere verilecek paranın üzerine çöktüler. Bu mudur adalet? Şehitlerin ve gazilerin parasına çöken bir hükümet adalet olur mu? Hırsızlık değil de nedir?

Hepimiz vergi veririz. Devleti yönetenlerin de vergi vermesi lazım. Şirketleri varsa onların da vermesi lazım. Devleti yönetenlerin vergiden kaçınma gibi bir hakları yoktur. Man Adası'nda Erdoğan'ın ailesi dünyanın parasını kazanıyor. Niye 1 Sterlin'lik şirket kuruyorlar? Çünkü oradan gelecek paradan vergi yok. Devleti dolandırmak ne zamandan beri adalet olmaya başladı?

"5'Lİ ÇETEYE 220 MİLYAR LİRALIK İHALE VERİLDİ"

5'li çete dediğimiz, raporlara geçti. Son 19 yılda 220 milyar liralık ihale aldılar. Bu kadar dümeni çeviren insanlar 220 milyar liralık ihale verdiklerinde oradan nasiplenmezler mi? Türkiye lağım kokmuyor mu? 220 milyar lira. Bir devleti yeniden inşa edersiniz, 5 kişiye veriyorsunuz. Bunlardan birisi milletin anasına küfretmişti, küfrettikçe aldığı ihale arttı. Bunların ne kadar vergi ödediğini de kimse bilmiyor, bu mudur adalet? Dolar üzerinden garanti veriliyor. Geleceğini garanti altına alıyorlar. Kazandıklarını yurtdışındaki hesaplarına gönderiyorlar.

Biz bu haksızlıkları onaylamak için mi yürüdük? Bunlar yanlıştır demedi mi? Bunlar bir de kendilerini milliyetçi diye tanımlıyorlar değil mi? Kendilerini garanti altına alıyorlar, ihtilaf çıkarsa Londra mahkemeleri bakacak diyor. Niye? İhaleyi alan Türk, ihale yapılan yer Türkiye, neden Türk Lirası karşılığı değil garantiyi dolarla veriyorsun?

TANK-PALET FABRİKASI

O kadar ileri gittiler ki devleti soymada, değeri 20 milyar dolar olan Sakarya'daki tank-palet fabrikasını bir kuruş almadan Katar Ordusu'na peşkeş çektiler. Milliyetçilik bu mudur? Neyin karşılığında verildiği bilinmiyor. 2018'de tank yapılacaktı nerede bu tank? Şimdi bu soruyu sormak da yasak diyecekler.

PARAMOUNT OTEL TARTIŞMASI

Savunma Sanayi Müsteşarı nerede tatil yapıyordu, Bodrum'da. Masrafı nasıl karşılanıyor, kim karşılıyor? O otel el değiştirdi. El değiştirirken ne oldu, otele tankla geldiler. Mafyanın elinde bir tank. 21. yüzyılın Türkiye'sinde oluyor.

Bunlar o kadar ileri gittiler ki, yerel seçimlerde 'Sakın CHP'ye oy vermeyin, CHP gelirse yardımlar kesilir'. 'Mansur Yavaş kazanırsa faturaları bölücü terör örgütü mensupları yazacak' dediler. Bunların ahlakı var mı, yalancıdan devlet yöneticisi olur mu? İstanbul seçimlerini iptal ettiler. Aynı zarfın içinde 4 pusula var, '1'i sahte 3'ü doğru'. Sahtekarlığa bakın, insanın biraz yüzü kızarır. Bunların yüzünün derisinin kalınlığı ne kadar acaba? İnsan bir ar damarı olur. YSK aracılığıyla yaptılar, 1'i hariç hiçbiri hakim değil. Sarayın uşaklığını yapan hakim olamaz. Onlar da tazminat davası açmışlar ağababaları gibi. Sanıyorlar ki tazminat davası açınca Kılıçdaroğlu konuşmayacak.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Aynı tablo dış politikada da var. İşin uzmanları, büyükelçiler olur. Kardeşim sen bu Türkiye'den ne istiyorsun? Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunamıyor. Türkiye bu hale getirilir mi? Öyle bir rezalet yaşattılar ki Türkiye'nin imajını yerle yeksan ettiler. Bir telefon papazı teslim ettiler, ne oldu aslan, kaplan? Siz Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet gördünüz mü? Sizin vicdanınız bunu kabul ediyor mu? İki temel kırmızı çizgimiz var bayrağımız ve vatanımızla sorunu olmayan herkesle kucaklaşmaya hazırız.

Devleti yönetenler kin ve öfkeyle hareket etmeye başladılar. 36 yıldır kullanılan balıkçı barınağı CHP kazandı diye başka yere verildi. Bu mudur adalet?

İŞSİZLİK SORUNU

19 yıldır devleti yönetiyorlar. Nereye geldik? 10 milyonu aşkın işsizlik. 19 yıl devleti yöneteceksin, milyarlarca liraı kullanacaksın 10 milyonun üstünde işsiz yaratacaksın. Son 3 yılda 867 bin kişi işinden oldu. 19 yılın sonunda, aylık geliri 1192 liradan az olan 7 milyon 769 bin 346 kişi."