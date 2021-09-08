"Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. Şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra. Uilenberg beni hedef gösterse bir şey olmaz, ben onu hedef göstersem ne olacak? Ona olur. Bana olursa başka taraftan olur."