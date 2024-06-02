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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, binlerce sarı-lacivertli taraftar ile ilk kez bir araya geldi.

ALİ KOÇ: EN İYİ BEŞ HOCADAN BİR TANESİ

İmza töreninde ilk olarak sözü alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Teknik Direktörümüz Mourinho'ya milyonlarca Fenerbahçe adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, eşsizliğe, tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum. Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü kesinlikle ilk beş en iyi hocadan bir tanesi. Fenerbahçemizin geleceği, şampiyonlukları için gelmiştir. Kendisine 'Hoş geldin ve hayırlı olsun' diyorum" ifadelerini kullandı.

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"ÜLKEMİZİN OLAĞANÜSTÜ TANITIMINI YAPMIŞTIR" Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finalinden önce katıldığı canlı yayınlarda yaptığı açıklamalara dikkat çeken Ali Koç, "Jose Mourinho sadece dün gece Londra'da Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin, hem Fenerbahçemizin olağanüstü tanıtımını yapmıştır. Yapmaya devam edecektir" dedi.

"İÇİMİZ İÇİMİZE SIĞMIYOR" Ali Koç sözlerini "Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin hedeflediği ulaşacağımız şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. İçimiz, içimize sığmıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşa Fenerbahçe." diyerek noktaladı. İLK SÖZLERİ TÜRKÇE 'TÜNAYDIN' OLDU Ali Koç'tan sonra taraftarı selamlayan Jose Mourinho'nun ilk açıklaması Türkçe olarak 'Tünaydın' oldu.

Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ancak bunun hemen başında bu sevgiyi hissediyorum" "Ali Koç'u tanıdığım günden buraya, sizler için burada olmayı çok istedim. Sizin bu tutkunuz için burada olmayı gerçekten çok istedim"

"Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Türk futbolu için, Türkiye Ligi'ni geliştirmek için gerçekten buraya çalışmak istiyorum. Ancak benim için hepsinden önemli bir şey var. O da Fenerbahçe" "Son olarak sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum. İmza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerimdir"