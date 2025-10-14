Canlı cerrahi sempozyumu: Beş klinik vaka incelendi

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun düzenlediği Canlı Cerrahi Sempozyumu, Türkiye’nin 12 ilindeki 21 merkezden ve Bakü’den gelen 200’e aşkın göz hekiminin katılımıyla gerçekleştirildi. Hastane, bilimsel bilgi birikimini klinik pratikle buluşturarak beş farklı klinik vakayı canlı yayınla meslektaşlarına aktardı. Etkinlikte vaka seçimi, cerrahi teknikler ve sonuçlar interaktif panellerde değerlendirildi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Akçay, Türkiye'nin göz cerrahisinde dünya çapında önemli bir konumda olduğunu belirterek,

Türkiye’nin göz cerrahisinde dünya çapında önemli bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Akçay, “Türkiye, göz cerrahisinde dünyanın en üst düzey ülkelerinden biridir. Hem yurt içinden hem de yurt dışından hastaların geldiği, her türlü cerrahinin yapılabildiği sayılı ülkelerden biriyiz. Bugün, yirmi bir şubemizden ve 200’a aşkın doktorumuzla bu toplantıya katıldık. Amacımız, göz cerrahisindeki yeni gelişmeleri paylaşmak ve muayeneden ameliyat sonuna kadar tüm süreçlerin birbirine entegre biçimde yürütüldüğü sistemi göstermekti. Canlı cerrahi uygulamamızla, bir hastanın hastaneye geldiği andan ameliyatının bitimine kadar tüm süreci yapay zekâ destekli cihazlarla nasıl yönettiğimizi gösteriyoruz. Bu sistem sayesinde cerrahiler çok daha güvenli ve konforlu şekilde yapılabiliyor. Bugün ayrıca ‘premium lens’ dediğimiz, halk arasında ‘akıllı mercek’ olarak bilinen çok odaklı göz içi lenslerini de meslektaşlarımıza tanıtıyoruz. Canlı cerrahi sırasında en gelişmiş mikroskoplar, Fako cihazları ve yeni nesil göz içi lensleri kullanılıyor” dedi.

Akçay sözlerini şöyle tamamladı: “Türk göz hekimleri, uluslararası alanda yayın açısından az görünür olsa da cerrahi tecrübe bakımından Avrupa ve Amerika’nın çok üzerindedir. Avrupa’dan çok sayıda hasta, cerrahi için Türkiye’ye geliyor. Çünkü burada süreçler çok daha hızlı ilerliyor; bir hasta birinci gün muayene olup, ikinci gün tetkiklerini tamamlayıp, üçüncü gün ameliyat olabilir ve dördüncü gün ülkesine dönebilir. Yurt dışında bu süreç aylar sürebiliyor. Bugünkü canlı cerrahide toplam beş vakamız var. Üçü katarakt ve akıllı mercek ameliyatı, ikisi ise lentikül cerrahisi dediğimiz miyop ve hipermetrop tedavilerinden oluşuyor.” "DOĞRU DOKTORA GİDİP DOĞRU ŞEKİLDE MUAYENE OLUNMALI" Gözündeki problemler nedeniyle ameliyat olan 59 yaşındaki Seyithan Yantur, “Gözümde bir problem vardı. Bazen karanlık görüyordum, yakını net göremiyordum. Uzağa baktığımda da görüntü bulanık oluyordu; sanki gözümün önünde bir duman var gibiydi. Yaklaşık bir yıldır bu sorunları yaşıyordum. Ameliyattan sonra inşallah her şey daha iyi olacak. Herkese tavsiyem, doğru doktora gidip doğru şekilde muayene olmaları. Buradaki doktorlar gerçekten çok iyi, çok memnun kaldım” dedi.