Altın fiyatları son durum: 16 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alış satış yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın -196,47 TL düşerek yüzde -6,51 değer kaybetti. Altın alış ve satış rakamlarını güncel olarak öğrenmek isteyenler "16 Kasım 2024 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi
- 1
Altın fiyatları birkaç gündür olumsuz bir ivme çiziyor ancak en sert düşüşü gram altın yaşadı. Güncel altın fiyatları tablosu 16 Kasım Cumartesi günü merak edilerek canlı çeyrek, yarım, tam, gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar? şeklindeki soru üzerinden öğrenilmeye çalışılıyor. Gram altın en son 2.836 TL iken çeyrek altın 4.538 TL’den işlem görmüştü.. İşte canlı altın fiyatları son durum
- 2
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.
Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.
Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor?
16 Kasım Cumartesi günü gram altın 2 bin 836 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 538 lira iken, cumhuriyet altın fiyatı 18.154 TL olarak işlem gördü.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.836
Satış: 2.837
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.562
Satış: 2.564
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.538
Satış: 4.638
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.154
Satış: 18.497
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.329
Satış: 19.511
- 8
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.731
Satış: 20.227
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.605
Satış: 2.445
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.703
Satış: 2.857
- 11
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.048
Satış: 9.277