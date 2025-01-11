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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 12 Ocak 2025 Pazar bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 12 Ocak 2025 bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları altın üzerinden alış ve satış yapanların gündeminde yer alıyor. Ocak ayının ilk gününe göre gram altın 63,46 TL artarak yüzde 2,13 değer kazandı. En son cumhuriyet altın fiyatı 19.609 TL iken yarım altın 9.774 TL'den işlem gördü. Peki 12 Ocak Pazar bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:56
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