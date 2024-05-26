Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Salı gününden itibaren ciddi bir düşüş yaşayan altın fiyatları haftanın son işlem gününde değer kazandı. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 26 Mayıs günü altının ons fiyatı 2 bin 334 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 418 TL'ye yükseldi. İşte, 27 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da yakından takip ediliyor. Hafta boyunca düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, son işlem gününü yükselişle kapattı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 26 Mayıs Pazar günü 2 bin 418 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 954 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.417,74
Satış: 2.418,47
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.333,03
Satış: 2.416,29
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.868,38
Satış: 3.954,19
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.473,54
Satış: 15.768,39
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.712,59
Satış: 7.908,38
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.473,54
Satış: 15.768,39
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.130,77
Satış: 16.537,87
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.307,32
Satış: 1.722,50
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.219,89
Satış: 2.342,50