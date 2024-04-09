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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 10 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 10 Nisan 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana istikrarlı bir yükseliş yaşayan gram altın fiyatı 2 bin 400 lira seviyesini de aştı. 10 Nisan Çarşamba günü güncel ons altın değeri 2 bin 344 lirayken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 423 TL'den alıcı buluyor. İşte, 10 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 08:34 Güncelleme: 10.04.2024 - 02:03
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