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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Yeniden yükseliyor! 1 Mayıs 2024 Çarşamba altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 1 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları düşüş trendine son verdi ve yükselişe geçti. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kazanmaya başladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 lira seviyesine yeniden yükseldi. İşte, 1 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:08
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