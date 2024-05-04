Antalya'da müşterilerine çilek satarken silahlı saldırıya uğradı
Antalya'da bir kişi, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen çilek satıcısını müşterilerine satış yaptığı sırada tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs kaçarken, çilek satıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. 12 adet boş kovanın bulunduğu yerde ölen şahıstan geriye sattığı çilek kasaları ve kamyoneti kaldı
Antalya'nın Aksu ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kundu Mahallesi'ndeki Yeni Cami yanında çilek satan Ahmet Özdakak (45), yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırı sonucu Özdakak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Haberi duyan Özdakak'ın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Özdakak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.
12 BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 12 boş mermi kovanı buldu.
SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Saldırının ardından kaçan şüpheli T.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Evli ve 3 çocuk babası Özdakak'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yaklaşık 20 yıl önce Antalya'ya yerleştiği ve son bir yıldır Aksu ilçesinde çilek yetiştirdiği öğrenildi.
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