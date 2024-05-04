Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Antalya'da müşterilerine çilek satarken silahlı saldırıya uğradı - En Son Haberler

        Antalya'da müşterilerine çilek satarken silahlı saldırıya uğradı

        Antalya'da bir kişi, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen çilek satıcısını müşterilerine satış yaptığı sırada tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs kaçarken, çilek satıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. 12 adet boş kovanın bulunduğu yerde ölen şahıstan geriye sattığı çilek kasaları ve kamyoneti kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Aksu ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Kundu Mahallesi'ndeki Yeni Cami yanında çilek satan Ahmet Özdakak (45), yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırı sonucu Özdakak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Haberi duyan Özdakak'ın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Özdakak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

        REKLAM

        12 BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 12 boş mermi kovanı buldu.

        SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

        Saldırının ardından kaçan şüpheli T.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Evli ve 3 çocuk babası Özdakak'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yaklaşık 20 yıl önce Antalya'ya yerleştiği ve son bir yıldır Aksu ilçesinde çilek yetiştirdiği öğrenildi.

        Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Ahmet Özdakak
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Karadeniz derbisinde 11'ler belli oldu
        Karadeniz derbisinde 11'ler belli oldu
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Habertürk Anasayfa