Arda Güler'li Real Madrid, La Liga'da 36. kez şampiyon!

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Güler, olması gereken rolü üstlendi. Genç biri. Şu anda niteliklerini gösteriyor ve bunu çoktan başardı. Real Madrid benden kazanmamı istiyor, genç oyunculara süre vermemi değil. Başlamış olan bu geçişin yavaş yavaş gerçekleştiğini ve çok iyi gittiğini vurgulamamız gerekiyor. Gençler ilerleme kaydediyor, tecrübeliler ise harika bir seviyeyi koruyor." dedi.