Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 29 Nisan'da Muğla'dan gelerek boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Kayaoğlu'nu sokak ortasında bıçaklayan Emrah Kayaoğlu, olaydan sonra kaçtı. Bıçaklanan eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Emre Kayaoğlu ise olaydan 4 gün sonra Nazilli'de saklandığı bir evde polis ekipleri tarafından yakalandı. Eşini bıçaklayan koca, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti
Olay, 29 Nisan sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayşe Kayaoğlu, geçen yıl sonlarında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Emrah Kayaoğlu’ndan boşanmak için dava açtı.
Muğla’da yaşayan Ayşe Kayaoğlu boşanma aşamasındayken, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba evine döndü. Aylar sonra eşini takip eden Emrah Kayaoğlu, otomobille gelerek sokak ortasında eşi Ayşe Kayaoğlu’nu göğsünden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere 5 kez bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ayşe Kayaoğlu, ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesi’ne, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ayşe Kayaoğlu'nun hayati tehlikesinin halen devam ettiği belirtildi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Olaydan sonra kaçan Emrah Kayaoğlu, polis ekiplerinin 4 günlük çalışması soncu dün akşam saatlerinde Nazilli’de saklandığı evde yakalandı. Şüpheli koca emniyetteki ifadesinde; “Eşimin erkek bir arkadaşının olduğunu öğrendim. Muğla’dan Nazilli’ye geldim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Dayanamayarak olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Emrah Kayaoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Ayşe Kayaoğlu’nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.