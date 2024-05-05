Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı - Güncel haberler

        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 29 Nisan'da Muğla'dan gelerek boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Kayaoğlu'nu sokak ortasında bıçaklayan Emrah Kayaoğlu, olaydan sonra kaçtı. Bıçaklanan eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Emre Kayaoğlu ise olaydan 4 gün sonra Nazilli'de saklandığı bir evde polis ekipleri tarafından yakalandı. Eşini bıçaklayan koca, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 00:56 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 29 Nisan sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayşe Kayaoğlu, geçen yıl sonlarında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Emrah Kayaoğlu’ndan boşanmak için dava açtı.

        Muğla’da yaşayan Ayşe Kayaoğlu boşanma aşamasındayken, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba evine döndü. Aylar sonra eşini takip eden Emrah Kayaoğlu, otomobille gelerek sokak ortasında eşi Ayşe Kayaoğlu’nu göğsünden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere 5 kez bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ayşe Kayaoğlu, ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesi’ne, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ayşe Kayaoğlu'nun hayati tehlikesinin halen devam ettiği belirtildi.

        SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

        Olaydan sonra kaçan Emrah Kayaoğlu, polis ekiplerinin 4 günlük çalışması soncu dün akşam saatlerinde Nazilli’de saklandığı evde yakalandı. Şüpheli koca emniyetteki ifadesinde; “Eşimin erkek bir arkadaşının olduğunu öğrendim. Muğla’dan Nazilli’ye geldim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Dayanamayarak olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

        Emrah Kayaoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Ayşe Kayaoğlu’nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Habertürk Anasayfa