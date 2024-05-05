Olay, 29 Nisan sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayşe Kayaoğlu, geçen yıl sonlarında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Emrah Kayaoğlu’ndan boşanmak için dava açtı.

Muğla’da yaşayan Ayşe Kayaoğlu boşanma aşamasındayken, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba evine döndü. Aylar sonra eşini takip eden Emrah Kayaoğlu, otomobille gelerek sokak ortasında eşi Ayşe Kayaoğlu’nu göğsünden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere 5 kez bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.