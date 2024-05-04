Jon Bon Jovi ve Cher'den ilişki itirafı: Kim haklı?

35 YILLIK EVLİLİK ASLINDA 'BİR GÖRMEZDEN GELME BAŞARISIYMIŞ'

Bir rock yıldızının 35 yıl bir evliliği sürdürmesi pek çoğumuz için sıra dışı görünebilir, ama Bon Jovi bunu 'başarmış'! Tabii bu ne kadar 'lekesiz' bir başarı? Sorgulanabilir. Lise aşkı Dorothea Hurley ile en büyüğü 30, en küçüğü 20 yaşında dört çocuğu da sığdırdığı bir evlilik hayatı olan Bon Jovi, haftaya, özel hayatıyla ilgili sözleriyle damga vurdu. Geçen hafta "evliliğinde her zaman bir aziz olmadığını" itiraf etmişti. Bu hafta ise ABC kanalında katıldığı programda, hayatında 100 kadınla birlikte olduğunu ima etti. "Bir ilişki için zor olmalı. Gençsin ve bir seks sembolü olarak görülüyorsun. Hayatımda 100 kadın olmadığını söylemiyorum. Ben Jon Bon Jovi'yim" sözleriyle, aslında 35 yıllık evliliğinin eşi tarafından 'bir görmezden gelme başarısı' olduğunu anlattı.

Bon Jovi, eşi Dorothea Hurley'nin, kendisinin zorlu turne programına gösterdiği 'hoşgörüyü' övdü. Turnede başından neler geçtiğine değinmese de bir 'seks sembolü' olarak görülen rock yıldızının, eşinden ayrı kaldığı zamanlardaki 'masumiyetini' sorgulamadan edemiyoruz, değil mi? Üstelik 1993'te çıkardığı 'Bed of Roses' adlı şarkısında geçmişte yaşadığı oyunlardan pişmanlık duyduğunu dile getirmesini de hatırlıyoruz.