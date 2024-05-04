Beşiktaş'tan çifte bomba! Angel Di Maria ve Mario Hermoso...
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ile İspanyol stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.
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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek için kollayı sıvayan siyah-beyazlı yönetim, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ile İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso'yu gündemine aldı.
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TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların Di Maria ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon şu ana kadar 46 resmi müsabakada görev yaparken, 16 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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Beşiktaş, ayrıca Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki İspanyol stoper Mario Hermoso ve menajerini de İstanbul’a davet etti.
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Atletico Madrid ile bu sezon şu ana kadar 40 resmi maça çıkan Hermoso, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
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