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CANLI altın fiyatları son dakika: 23 Kasım 2022 güncel 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

23 Kasım güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.743 dolardan işlem görüyor. İşte 23 Kasım güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları son durum<...

Giriş: 23.11.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL

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