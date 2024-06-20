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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 20 Haziran 2024: Canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 20 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Dün kısmen olumsuz bir dalgalanma yaşayarak günü kapatan altın fiyatları, sabahın ilk saatlerinde yatırımcısını güldürdü. Bugün gram altın 2 bin 466 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 947 TL'ye kadar çıktı. İşte, 20 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 07:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:12
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        • 1

          Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.

          ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.

          Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

          Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.

          Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bu son gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 20 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 20 Haziran günü 2 bin 466 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 898 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 947 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.474,73

          Satış: 2.475,10

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.339,67

          Satış: 2.340,04

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.959,57

          Satış: 4.046,79

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 15.838,30

          Satış: 16.137,67

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.894,40

          Satış: 8.093,59

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.838,30

          Satış: 16.137,67

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.352,05

          Satış: 16.769,83

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.329,59

          Satış: 1.750,89

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.254,38

          Satış: 2.382,01

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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