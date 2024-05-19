Altın fiyatları hafta sonu yükseliyor! 19 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 19 Mayıs Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 416 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 500 TL sınırına ulaştı. İşte, 19 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca dalgalı seyreden altın fiyatları son işlem gününe yükselişle kapattı. Gram altın fiyatı yeniden 2 bin 500 lira seviyesini gördü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mayıs 2024 Pazar günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 19 Mayıs Pazar günü 2 bin 500 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 088 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.499,93
Satış: 2.500,70
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.414,15
Satış: 2.416,29
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.999,89
Satış: 4.088,64
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.999,55
Satış: 16.304,53
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.974,77
Satış: 8.177,27
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.999,55
Satış: 16.304,53
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.512,30
Satış: 16.928,78
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.340,20
Satış: 1.760,73
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.273,33
Satış: 2.398,37