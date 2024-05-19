ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 19 Mayıs Pazar günü 2 bin 500 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 088 TL'den alıcı buluyor.

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