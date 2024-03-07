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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 07:40 Güncelleme: 07.03.2024 - 07:40
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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