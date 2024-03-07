Altın fiyatlarında tarihi rekor! 7 Mart Perşembe güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Son haftalarda hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları tarihi rekor kırdı. 7 Mart Perşembe günü kritik eşiği aşan gram altın 2 bin 206 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 7 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı 2 bin 200 lira eşiğini de aşarak tarihi rekor kırdı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR!
Bir önceki gün kapanışı 2 bin 192 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı bugün rekor kırarak 2 bin 206 liraya yükseldi. Dün 3 bin 584 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 607 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.206,60
Satış: 2.206,98
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.153,74
Satış: 2.154,09
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.530,31
Satış: 3.608,16
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.121,25
Satış: 14.388,49
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.038,56
Satış: 7.216,31
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.121,25
Satış: 14.388,49
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.128,10
Satış: 15.515,41
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.226,60
Satış: 1.643,61
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.089,17
Satış: 2.227,72