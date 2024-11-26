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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 26 Kasım 2024 Pazartesi: Altın düşüşte! Bugün gram ve çeyrek ne kadar?

        Altın düşüşte! 26 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisi fiyatlarda etkili oluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun söz konusu ateşkes anlaşması teklifine ilişkin dün akşam istişare toplantısı düzenlediği bildirildi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 26 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 07:23 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:34
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