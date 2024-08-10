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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 11 Ağustos: Bugün çeyrek, gram, tam, cumhuriyet ve ata altın ne kadar, kaç para oldu?

        Altın fiyatlarında son durum 11 Ağustos 2024: İşte altın fiyatları alış-satış rakamları

        Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatsa da oldukça dalgalı bir ivme izledi. Sıklıkla değişen tablo altın yatırımcısını, piyasayı takip etmeye zorladı. Bugün gram altın 2 bin 617 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 188 liradan işlem görüyor. İşte, 11 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek, Cumhuriyet ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 07:27 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:42
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        • 1

          Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü.

          Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

          Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedilmişti.

          Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

          Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 11 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA

          Gram altın Cuma günü 2 bin 624 liradan açılış yaparken; 10 Ağustos Cumartesi günü 2 bin 617 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 199 liradan, 4 bin 188 liraya yükseldi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.617,63

          Satış: 2.618,26

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.430,89

          Satış: 2.431,75

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.188,21

          4.280,85

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 16.752,86

          17.071,05

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.350,25

          Satış: 8.561,71

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 16.752,86

          Satış: 17.071,05

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 17.494,55

          Satış: 17.940,74

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.421,50

          Satış: 1.860,45

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.405,44

          Satış: 2.544,12

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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