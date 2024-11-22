Altın yükseliyor! 23 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Dünya genelinde jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin günden güne varlığını güçlendirmesi piyasaların seyri üzerinde etkili olmaya devam ederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetinin artacağına yönelik endişeler risk algısının yükselmesine sebep oluyor. Bölgede artan gerilimle birlikte güvenli liman varlıklara olan talebin arttığı görülürken, altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 661 dolardan alıcı buluyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 23 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.
Dün, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle piyasalarda risk iştahı azalırken, güvenli liman varlıklara olan talebi destekledi.
Tahvil piyasalarında da haber akışını takiben alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,34'e kadar gerilemesinin ardından yeni günde 4,41 seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 59 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 41 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 660 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 23 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN YÜKSELİYOR
21 Kasım Perşembe günü 2 bin 965 lira olan gram altın 22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 744 lira iken, 4 bin 797 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.998,3170
Satış: 2.998,7280
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.677,34
Satış: 2.677,76
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.797,2400
Satış: 4.902,8000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.190,7300
Satış: 19.552,6600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.328,00
Satış: 20.571,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.567,06
Satış: 9.808,36
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.190,32
Satış: 19.553,10
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.671,38
Satış: 21.190,36
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.691,29
Satış: 2.539,30
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.843,85
Satış: 2.995,52
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