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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları 23 Kasım 2024: Altın yükseliyor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın yükseliyor! 23 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Dünya genelinde jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin günden güne varlığını güçlendirmesi piyasaların seyri üzerinde etkili olmaya devam ederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetinin artacağına yönelik endişeler risk algısının yükselmesine sebep oluyor. Bölgede artan gerilimle birlikte güvenli liman varlıklara olan talebin arttığı görülürken, altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 661 dolardan alıcı buluyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 23 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 07:09 Güncelleme: 23.11.2024 - 00:09
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        • 1

          Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.

          Dün, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle piyasalarda risk iştahı azalırken, güvenli liman varlıklara olan talebi destekledi.

          Tahvil piyasalarında da haber akışını takiben alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,34'e kadar gerilemesinin ardından yeni günde 4,41 seviyesinde bulunuyor.

          Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 59 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 41 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

          Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 660 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 23 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN YÜKSELİYOR

          21 Kasım Perşembe günü 2 bin 965 lira olan gram altın 22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 744 lira iken, 4 bin 797 lira olarak güncellendi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.998,3170

          Satış: 2.998,7280

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.677,34

          Satış: 2.677,76

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.797,2400

          Satış: 4.902,8000

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 19.190,7300

          Satış: 19.552,6600

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TAM ALTIN FİYATI

          Alış: 20.328,00

          Satış: 20.571,00

          CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 9.567,06

          Satış: 9.808,36

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 19.190,32

          Satış: 19.553,10

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 20.671,38

          Satış: 21.190,36

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.691,29

          Satış: 2.539,30

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 12

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.843,85

          Satış: 2.995,52

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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