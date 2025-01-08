Canlı altın fiyatları 8 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre, yarım altın 9 bin 859 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 920 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...