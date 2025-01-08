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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 OCAK 2025 GRAFİĞİ || Altında durağan seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında durağan seyir! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 8 Ocak Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında durağan seyir devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 15 lira, çeyrek altın ise 4 bin 930 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:44
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