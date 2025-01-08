Altın fiyatlarında durağan seyir! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 8 Ocak Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında durağan seyir devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 15 lira, çeyrek altın ise 4 bin 930 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
Canlı altın fiyatları 8 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre, yarım altın 9 bin 859 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 920 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
8 Ocak Çarşamba günü gram altın, 3 bin 15 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 930 liradan işlem görüyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.015,6090
Satış: 3.015,9850
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.646,7700
Satış: 2.647,2100
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.824,2700
Satış: 4.930,4000
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.296,4300
Satış: 19.660,4600
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.786,00
Satış: 19.940,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.616,99
Satış: 9.859,54
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.294,27
Satış: 19.658,78
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.160,09
Satış: 20.672,51
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.644,60
Satış: 2.488,05
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.767,98
Satış: 2.920,61
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.160,00
Satış: 49.751,00
- 14