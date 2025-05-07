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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Mayıs 2025 Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son 2 haftanın zirvesine çıktı. Doların zayıflaması ve küresel ticaret belirsizliklerinin beraberinde getirdiği güvenli liman talebi, değerli metale olan ilgiyi artırdı. Yönünü yukarı çeviren gram altın, dün saat 17.30 itibarıyla 4 bin 216 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 6 bin 746 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 00:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:28
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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