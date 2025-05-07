Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 7 Mayıs 2025 Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son 2 haftanın zirvesine çıktı. Doların zayıflaması ve küresel ticaret belirsizliklerinin beraberinde getirdiği güvenli liman talebi, değerli metale olan ilgiyi artırdı. Yönünü yukarı çeviren gram altın, dün saat 17.30 itibarıyla 4 bin 216 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 6 bin 746 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin planlarının güvenli liman varlıklarına olan ilgiyi artırmasıyla altın fiyatları, bu sabah son 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcılar ayrıca bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faz kararı toplantısını da yakından takip ediyor. Altın, günün erken saatlerinde 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.216,3680
Satış: 4.216,8520
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.378,47
Satış: 3.379,23
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.746,2000
Satış: 6.894,5700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.984,8100
Satış: 27.493,9300
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.669,00
Satış: 27.817,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.441,86
Satış: 13.780,54
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.967,99
Satış: 27.476,80
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.111,45
Satış: 28.820,97
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.323,37
Satış: 3.274,95
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.870,22
Satış: 4.069,97
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.678,00
Satış: 69.579,00
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